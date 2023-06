Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuer in Industriebetrieb und zwei PKW auf die Seite gekippt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Brand in einer Elektroverteilung eines Industriebetriebes im Mülheimer Hafen alarmiert. Durch ein schnelles Eingreifen der Mitarbeiter, die sofort die Anlage stromlos schalteten, wurde eine Ausbreitung des Feuers verhindert. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, musste aber keine weiteren Löschmaßnahmen durchführen.

In den Abendstunden wurde der Rüstzug der Feuerwehr nacheinander zu zwei verunfallten PKW gerufen. Zunächst kollidierte auf der Friedhofstraße ein PKW mit einem geparkten Fahrzeug und kippte durch die Kollision auf die Seite. Der Fahrer des Fahrzeugs musste durch die Rettungskräfte versorgt werden und wurde nach der Befreiung aus dem Fahrzeug in ein Krankenhaus verbracht. Nur kurze Zeit später, bot sich den Einsatzkräften ein ähnliches Bild. Auf der Straße Schneisberg war ebenfalls ein PKW mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert und auf die Seite gekippt. Hier konnte die Fahrerin mit Hilfe von Ersthelfern ihr Fahrzeug bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Auch hier wurde die Fahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen. (SiS)

