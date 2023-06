Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brennende Gasflasche auf Balkon - keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Sonntag wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 23.20 Uhr über eine brennende Gasflasche auf einem Balkon in der Straße Brandsheide in Mülheim-Broich informiert. Umgehend wurden Einsatzkräfte von beiden Feuerwachen aus Broich und Heißen zur Einsatzstelle alarmiert. Auf dem rückwärtigen Balkon eines Einfamilienhauses befand sich ein mit Propangas betriebener Heizstrahler, dessen Gasflasche hatte Feuer gefangen. Mittels Steckleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu dem Balkon und löschten die Flammen. Anschließend wurde die Gasflasche ins Freie gebracht. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Am Gebäude ist kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die genaue Brandursache steht nicht fest. Nach circa 40 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. (DR)

