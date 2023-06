Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Fehlalarmierung der Sirene an der Lembkestraße in Mülheim-Holthausen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am frühen Morgen des 08. Juni 2023 kam es gegen 3:11 Uhr zu einer Ansteuerung der Sirene an der Lembkestraße im Stadtteil Holthausen. Aus bisher ungeklärten technischen Gründen löste die Anlage selbstständig eine Probealarmierung aus. Nach einer kurzen Zeit verstummte die Sirene wieder. Mehrere besorgte Anwohner aus dem betroffenen Bereich meldeten die Auslösung der Leitstelle der Feuerwehr und der Polizei. Die Sirene wurde durch die Feuerwehr außer Dienst genommen und eine Fachfirma wurde mit der Reparatur der Anlage beauftragt. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung! (ME)

