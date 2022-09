Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall auf dem Rastplatz Hösel mit vier verletzten Personen

Ratingen-Hösel BAB 3, Rastplatz Hösel 10:31 Uhr, 30.09.22 Vermutlich durch einen internistischen Notfall ist es auf dem Rastplatz Hösel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Wohnmobil hat das Fahrzeug noch von der BAB 3 auf den Rastplatz gelenkt bevor er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In unmittelbarer Nähe der Tankanlage drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und kollidierte mit dem Fahrzeugheck und der hinteren Fahrerseite mit drei in der Parkbucht abgestellten PKW´s. Ein weiterer PKW wurde durch ein, durch den Aufprall verschobenen, Fahrzeuge beschädigt. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt und mussten mit drei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser Transportiert werden. Durch die Feuerwehr wurden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, ein Notarzt aus Mettmann sowie die Berufsfeuerwehr Ratingen. (Schneiders)

