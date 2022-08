Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 07.08.2002

Jena (ots)

Unfallflucht

Am 05.08.2022, 13:00 Uhr bis gegen 15:00 Uhr kam es zum Unfall in der Gemeinde Kromsdorf, Dorfstraße. Der verantwortliche Fahrzeugführer eines unbekannten Kfz. befuhr die Dorfstraße in Richtung Weimar. Am Unfallort überfuhr der Fahrer aus unbekannter Ursache an einer Engstelle eine Warnbake. Diese war zur Absicherung einer Hausfassade aufgestellt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. An der Warnbake entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Freitag, 05.08.2022, 21:30 Uhr, kam es zum Unfall in Apolda, Dammstraße, Kreuzung Buttstädter Straße. Die Fahrerin eines Pkw Hyundai stand auf der Linksabbiegespur der Dammstraße und wollte in Richtung Robert-Koch-Straße. Die Fahrerin eines Pkw Audi befuhr in der Dammstraße die Geradeausspur in Richtung Stegmannstraße. Die Fahrerin des Pkw Hyundai änderte ihre Absicht und fuhr in der Folge nach rechts los. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 06.08.2022, 10:15 Uhr ereignete sich ein Unfall in Apolda, Bachstraße. Der Fahrer eines Pkw Dacia befuhr die Bachstraße aus Richtung Heidenberg kommend. Aus gesundheitlichen Gründen kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Beim Unfall wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Sie klagte über Schmerzen im Brustbereich. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5150 Euro. Der Pkw Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden.

