Ulm (ots) - Am späten Nachmittag stoppte die Polizei das rumänische Autotransporter-Gespann an der Rastanlage Gruibingen. Bei der Kontrolle ergaben sich zahlreiche Mängel. Schon bei einer ersten Überprüfung stellte die Polizei gravierende Mängel fest. So befand sich ein großer Riss in der Windschutzscheibe ...

