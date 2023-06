Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - In Friedhof eingebrochen

Zwischen Montag und Dienstag stieg ein Unbekannter in eine Aussegnungshalle in Geislingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen 14 Uhr und 7 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in eine Aussegnungshalle in der Straße Rorgensteig. Der Einbrecher durchsuchte die Räumlichkeiten und durchwühlte Schränke. Brauchbares fand er wohl nicht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen nahm er nichts mit. Er flüchtete unerkannt. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) nahm die Ermittlungen auf. Ob ein Schaden am Gebäude entstand ist bislang unklar und muss noch ermittelt werden.

Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl kann die Beratung einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch genommen werden. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Polizei informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen an Haus und Firma sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

