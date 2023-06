Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Außenfassade fängt Feuer

Am Dienstag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Ulm aus.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten gegen 15 Uhr eine Rauchentwicklung an einem Gebäude in der Neue Straße. Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Feuerwehr löschte den Brand der Außenfassade und verhinderte dadurch Schlimmeres. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie vermutet fahrlässige Brandstiftung. Denn in einem Spalt zwischen Hauswand und Fassade fand die Feuerwehr größere Mengen Zigarettenkippen. Diese sollen zu dem Brand mit einem Schaden von etwa 20.000 Euro geführt haben. Die Feuerwehr Ulm war mit 30 Personen im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es zu starken Beeinträchtigungen des Verkehrs in der Neue Straße.

