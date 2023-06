Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Absolut verkehrsunsicherer Autotransporter

Zu viele gravierende Mängel hatte ein Transporter am Montag auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Am späten Nachmittag stoppte die Polizei das rumänische Autotransporter-Gespann an der Rastanlage Gruibingen. Bei der Kontrolle ergaben sich zahlreiche Mängel. Schon bei einer ersten Überprüfung stellte die Polizei gravierende Mängel fest. So befand sich ein großer Riss in der Windschutzscheibe und die Bremsen hatten keine ausreichende Wirkung. Ein Sachverständiger begutachtete das Gespann genauer. Knapp 40, zum Teil gravierende Mängel, stellte dieser an Transporter und Anhänger fest. So war beispielsweise die Lenkung ausgeschlagen, der Transporter verlor permanent Öl und der Rahmen war durchgebrochen. Die Auflaufbremse am Anhänger hatte keine Funktion mehr. Das Gespann wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen. Der 52-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von über 400 Euro und die Gebühren für den Gutachter von 400 Euro bezahlen. Der Transporter muss nun von einem anderen Fahrzeug aufgeladen und abtransportiert werden.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

