POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Auto beschädigt und danach geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht des 05.04.2023 gegen 22:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand in der Herzogenriedstraße geparkten Audi. Bei dem Schaden handelt es sich um Dellen und breitflächigen Kratzern auf der gesamten Fahrerseite. Im Bereich des Schadens befanden sich helle Lackantragungen, welche vermutlich vom unfallverursachenden PKW des unbekannten Fahrzeugführers stammen. Am geparkten Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem unbekannten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel. 0621/33010 zu melden./DL

