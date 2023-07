POL-PDWIL: erneute Sachbeschädigung

Gerolstein (ots) - Am 01.07.2023 gegen 14:55 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter, vermutlich ein 41-jähriger Mann aus dem benachbarten Hessen in ein Bekleidungsgeschäft in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Hier packte er mehrere Gegenstände in eine Tüte und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die bisherigen Zeugenhinweise ergaben einen Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Mann, welcher sich mit einem 5er BMW vor Ort entfernte. Jegliche Hinweise zur ...

