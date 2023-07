Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: teilweise schwere Verkehrsunfälle

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun (ots)

Teilweise schwere Verkehrsunfälle mussten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun am 01. und 02.07.2023 aufnehmen.

Am 01.07.2023 gegen 23:27 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Kelberg mit seinem Fahrzeug die L 46 aus Daun-Gemünden kommend in Richtung Daun. Hier kam er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit und einer festgestellten Alkoholisierung von über 1,5 Promille von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückgeländer. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug musste vor Ort abgeschleppt werden.

Am 02.07.2023 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen die K22 von Ulmen-Meiserich in Richtung Demerath. Hier kam er vermutlich in Folge einer nicht unerheblichen Alkoholisierung von über 1,4 Promille und einsetztenden Sekundenschlafs bei gleichzeitig nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baumstumpf. Der Fahrzeugführer schlief nach dem Unfall weiter im verunfallten Fahrzeug und musste durch eine eintreffende Erstherlferin geweckt werden. Der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt. Sein 35-jähriger Beifahrer, welcher nicht angeschnallt war, wurde durch den Aufprall nicht unerheblich verletzt und in ein Krankenhaus geflogen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutporbe entnommen. Das Fahrzeug wurde vor Ort abgeschleppt.

