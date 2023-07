Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: vermeintliche Gefahrenlage konnte glücklicherweise aufgeklärt werden

Bild-Infos

Download

Daun (ots)

Am 01.07.2023 gegen 19:57 Uhr meldete sich eine Zeugin aus dem Bereich des Philosophenwegs in Daun und teilte mit, dass sie in Blickrichtung Mehren / Schalkenmehren einen größeren Gegenstand in den Baumkronen entdecken könnte.

Man befürchtete einen Absturz eines Segel- oder Drachenfliegers.

Auch durch die eingesetzten Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun wurde der Gegenstand auf eine geschätzte Sichtentfernung von etwa 1,4 KM erkannt.

Nach Alarmierung der Feuerwehr und eines Rettungshubschraubers wurde die Örtlichkeit überfolgen.

Es konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass sich hinter den Baumkronen eine Lavagrube befand, in welcher ein Bagger stand.

Aus der Blickrichtung des Philosophenwegs hatte der Bagger und die davor befindlichen Baumkronen die gleiche Höhe, so dass es tatsächlich so aussah, als befände sich ein größerer Gegenstand in eben diesen.

Glücklicherweise konnte somit durch das schnelle Zusammenspiel der Feuerwehr, Polizei und des Rettungshubschraubers schnell Entwarnung gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell