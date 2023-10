Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 01.10.2023

1.) 28-Jähriger von Projektil getroffen - Hanau

Ein 28-jähriger Radfahrer befuhr am gestrigen Samstag kurz nach 18 Uhr den Radweg in der Martin-Luther-King-Straße. Im Bereich der August-Schärttner-Halle wurde er aus einem Gebüsch heraus von einem Geschoss am Bein getroffen. Das Projektil stammte vermutlich von einem Luftgewehr. Bei den mutmaßlichen Schützen handelt es sich um eine Gruppe von Kindern. Nach Angaben des Radlers sollen alle zwischen sechs und zwölf Jahre alt gewesen sein. Er selbst erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei fragt. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Kindergruppe geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

