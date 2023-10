Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einbruch in Bäckerei in Offenbach; Scheunenbrand in Biebergemünd; Werkzeugkisten aus Auto geklaut - Mühlheim;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche nach Einbruch in Bäckerei - Offenbach/Lauterborn

(fg) In die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Waldstraße (210er-Hausnummern) sind Unbekannte am Dienstagabend eingedrungen und entwendeten einen Tresor sowie Bargeld. Zwischen 19.45 und 22.25 Uhr verschafften sich die Einbrecher über die Hintertür des Bäckereibetriebes Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Innenraum rissen die Eindringlinge einen Tresor aus der Verankerung und gingen zudem die Kasse im Verkaufsraum an. Mit ihrer Beute flohen sie. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Wer beschädigte den weißen Mercedes und flüchtete dann? - Offenbach

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich zwischen Donnerstag,16 Uhr und Freitagmorgen,7 Uhr, in der Lilistraße (40er-Hausnummern) ereignet hatte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der bis dato unbekannte Unfallverursacher einen weißen Mercedes am vorderen linken Kotflügel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Zeugen melden sich bitte unter der 069 8098 510-0.

3. Werkzeugkisten aus Auto gestohlen: Polizei sucht Zeugen - Mühlheim/Lämmerspiel

(fg) Auf Werkzeug hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Dienstag einen in der Schlesierstraße abgestellten VW Caddy angegangen hatten. In der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 8.20 Uhr, schlugen die Diebe eine Seitenscheibe des im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten VW ein und öffneten im weiteren Verlauf die hintere Schiebetür. Sodann entnahmen die Täter mehrere Werkzeugkisten, in denen sich verschiedenes Bohr- sowie Schneidegerät befand, aus dem Innenraum und flohen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Zeugensuche: Wer sah die pinkfarbene E-Klasse? - Neu-Isenburg

(fg) Rücksichtslos, viel zu schnell sowie gefährdend soll der Fahrer einer pinkfarbenen E-Klasse am Dienstagvormittag in der Frankfurter Straße unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Fahrer sowie zum Fahrverhalten des Mercedes-Lenkers geben können. Ein Verkehrsteilnehmer erschien bei der zuständigen Polizeistation in Neu-Isenburg und gab an, dass er gegen 11.45 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Dreieich befuhr. Die E-Klasse habe die dortige Einbahnstraße (Peterstraße) entgegengesetzt der Fahrtrichtung genutzt und sei dann auf die Frankfurter Straße eingefahren. In Höhe der Hugenottenhalle kam ein Fußgängerüberweg. Auf der dortigen Verkehrsinsel habe eine ältere Dame gewartet. Ein Opel, der vor der E-Klasse fuhr, habe aufgrund der Fußgängerin vor dem Zebrastreifen gebremst. Die E-Klasse sei daraufhin auf die entgegengesetzte Fahrspur ausgeschert, über den Zebrastreifen gerast und mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Die Fußgängerin hätte sich wohl sehr erschrocken; verletzt wurde sie nicht. Am Mercedes waren MTK-Kennzeichen angebracht. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. Hinweise erbeten: Fahrzeug musste ausweichen und fuhr in Graben - Langen / Bundesstraße 486

(cb) Am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 486 in Höhe der Ausfahrt "Langen Stadtmitte" ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer musste nach eigenen Angaben mit seinem grauen Hyundai Tucson einem schwarzen Kleinwagen ausweichen, als dieser unvermittelt auf die Fahrspur des Hyundai wechselte. Um einen Zusammenstoß mit dem zweitürigen Wagen zu vermeiden, wich der junge Mann mit seinem Auto weiter nach rechts aus und fuhr daraufhin in einen Graben. Hierbei beschädigte er zusätzlich ein Verkehrsschild. Insgesamt, so schätzt die Polizei, beträgt der entstandene Sachschaden 20.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Rollerfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus - Maintal

(fg) Nach einem Unfall am Montagabend in der Braubachstraße kam ein 64-jähriger Rollerfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 19.15 Uhr befuhr eine 50 Jahre alte Frau die Braubachstraße und beabsichtigte nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Rollerfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Honda-Fahrer stürzte und zog sich eine Fraktur des Beines zu; er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Mercedes-Fahrerin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 4.500 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

2. Scheunenbrand beschädigt umliegende Wohnhäuser - Biebergemünd/Lanzingen

(cb) Am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es in einer Scheune im "Mühlgraben" (einstellige Hausnummern) aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Das Feuer zerstörte die Scheune vollständig. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zudem drei gegenüberliegende Wohnhäuser beschädigt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 350.000 Euro. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123.

3. Lack bei mehreren Fahrzeugen beschädigt - Schlüchtern

(cb) In den weißen Fahrzeuglack eines Mercedes mit Schlüchterner Kennzeichen, welcher in der Straße "In den sauren Wiesen" (einstellige Hausnummern) geparkt war, wurden zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 9.45 Uhr, Kreuze in den Lack geritzt. Zwei weitere Fahrzeugbesitzer, welche ihre Fahrzeuge in der Vogelsbergstraße (einstellige Hausnummern) parkten, mussten, ebenfalls am Dienstagvormittag, die gleichen Beschädigungen an ihren Autos feststellen. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Die Polizei in Schlüchtern sucht nun Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06661 9640-0 melden.

4. Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken zerkratzt: Zeugen gesucht - Schlüchtern

(cb) Wer hat den grauen Mercedes, der in der Gartenstraße auf einem öffentlichen Parkplatz eines Discounters geparkt war, am Montag zwischen 10.45 und 11.25 Uhr, beschädigt? Das fragt die Polizei in Schlüchtern und sucht Zeugen des Unfalls. Ersten Erkenntnissen nach, hat der bislang unbekannte Unfallverursacher den Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Fahrertür bis zum hinteren Kotflügel der Fahrerseite zerkratzt und flüchtete dann. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9640-0 entgegen.

Offenbach, 04.10.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell