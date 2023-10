Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231015-1: Zwei Raubstraftaten in Kerpen und Bedburg, drei Männer vorläufig festgenommen

Kerpen, Bedburg (ots)

Am Freitagabend (13. Oktober) ereigneten sich zwei Raubstraftaten kurz hintereinander. Zunächst erhielt die Polizei Rhein-Erft-Kreis Kenntnis von einem Raub am Bahnhof in Horrem. Hier wurde ein auf dem Gleis wartender Mann von mindestens zwei weiteren jungen Männern unvermittelt angegriffen, geschlagen und seiner Wertsachen beraubt. Nach ersten Erkenntnissen verwickelten die Täter den wartenden Geschädigten in ein Gespräch und verlangten kurz danach die Herausgabe von Geld und Handy. Hierbei schlugen die Täter dem Geschädigten ins Gesicht und hielten ihm den Mund zu, als er Hilfe rufen wollte. Nach wenigen Sekunden flüchteten die Täter mit ihrer Beute über die Gleise. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei junge Männer vorläufig festgenommen und der Staatsanwaltschaft vorgestellt werden. Einer der Tatverdächtigen führte bei der Festnahme ein Messer mit sich. Bei der zweiten Raubtat betraten drei maskierte Täter gegen 21.30 Uhr die geöffnete Netto-Filiale in Bedburg und verlangten die Herausgabe der Kasse. Auch hier wurde von mindestens einem Täter ein Messer mitgeführt. Nach einem Griff in die geöffnete Kasse flüchteten die Täter aus dem Gebäude. Dank der Aussage von aufmerksamen Zeugen konnte im Rahmen der Fahndung ein Mann aufgegriffen werden. Auch diesen nahm die Polizei vorläufig fest und stellte ihn der Staatsanwaltschaft vor. (md)

