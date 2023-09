Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch in Altenburg

Altenburg (ots)

Altenburg: Drei nicht mehr fahrbereite Kleinkrafträder zählen nunmehr zum Beutegut eines bislang unbekannten Diebes. Dieser brach in den vergangenen vier Wochen in die Garage eines 78-Jährigen in der Münsaer Straße ein. Aus der Garage selbst stahl er schließlich die 3 Krafträder der Marke Simson. Konkret handelt es sich um zwei Schwalben und eine S50. Am gestrigen Tag (14.09.2023) stellte der Garagenbesitzer den Diebstahl fest und informierte die Polizei in Altenburg. Diese ermittelt nun Geschehen (Bezugsnummer 0241949/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell