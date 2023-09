POL-CUX: Unbekannter verursacht schwere Schäden an der Fahrbahn in Cappel

Cuxhaven (ots) - Geestland. Am gestrigen Montag (11.09.2023) ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der Leher Landstraße in Langen (L135, 27607 Geestland), dort Höhe Kreuzung Grenzweg, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW. Hierbei warteten drei Fahrzeuge verkehrsbedingt an einer für sie Rotlicht zeigenden Ampel in Fahrtrichtung Bremerhaven. Ein nachfolgender ...

mehr