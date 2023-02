Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher hebeln Tür auf

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Buchenallee;

Tatzeit: zwischen 08.02.2023, 18.00 Uhr, und 09.02.2023, 07.40 Uhr;

In Wohnräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt. Um in das Innere zu gelangen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Der Tatort liegt an der Buchenallee. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell