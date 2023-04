POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Etzbach (ots) - Am Donnerstag, 27.04.2023, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz Geschwindigkeitsmessungen in Etzbach, Rother Straße, durch. In der Zeit von 14.00 Uhr - 19.00 Uhr konnten insgesamt 65 Fahrzeuge gemessen werden, bei denen die Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. ...

mehr