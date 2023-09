LPI-G: Holzstapel in Brand - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in seine Wohnung meldete der 66-jährige Anwohner am gestrigen Tag (14.09.2023) der Kripo in Gera. Demnach verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher in der Nacht vom 13.09.2023 zum 14.09.2023 Zugang zur Erdgeschosswohnung in der Gerhardt-Hauptmann-Straße. Aus der Wohnung selbst stahl der Dieb eine aufgefundene Geldbörse. Unerkannt gelang ihm schließlich die Flucht. Der ...

mehr