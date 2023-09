Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in seine Wohnung meldete der 66-jährige Anwohner am gestrigen Tag (14.09.2023) der Kripo in Gera. Demnach verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher in der Nacht vom 13.09.2023 zum 14.09.2023 Zugang zur Erdgeschosswohnung in der Gerhardt-Hauptmann-Straße. Aus der Wohnung selbst stahl der Dieb eine aufgefundene Geldbörse. Unerkannt gelang ihm schließlich die Flucht. Der 66-jährige Wohnungsinhaber war zum Tatzeitpunkt zu Hause, bemerkte jedoch erst am nächsten Morgen den Einbruch. Die Kripo in Gera sucht nun nach Zeugen, im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (Bezugsnummer 0241478/2023) (RK)

