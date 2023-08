Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Umgestürzter Sattelzug blockiert A 4 bei Eisenach in Ri. Frnakfurt a.M. 1. Ergänzungsmeldung

Eisenach (ots)

Der Ausgangs-Sachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Um 15:45 Uhr konnte nach acht Stunden die Vollsperrung und die damit verbundene Ableitung des Verkehrs an der AS Eisenach/Ost auf der BAB 4 in Richtung Frankfurt a.M. wieder aufgehoben werden. Die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind somit abgeschlossen. Aktuell löst sich der 9km lange Rückstau aufgrund der vorherigen Ableitung auf. Auf der Umleitungsstrecke kommt es nach wie vor zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell