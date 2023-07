Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrzeug kommt auf der A9 von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Klosterlausnitz (ots)

Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn verlor am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr der Fahrer eines Pkw BMW auf der A9 Richtung Berlin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Als er in der Folge zwischen den Anschlussstellen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg nach rechts von der Fahrbahn abkam, überschlug sich der BMW mehrfach und beschädigte mehrere Meter Wildschutzzaun. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000,- EUR. Zu Verkehrsbehinderungen kam es während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges nicht.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell