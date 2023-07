API-TH: Pkw kollidiert auf A71 mit Mittelleitplanke, eine Person schwer verletzt

Apfelstedt (ots) - Bei Auffahrunfall am Stauende wurden am Samstagabend auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Neudietendorf und Wandersleben sechs Personen verletzt. Ein 47-Jähriger aus Eisenach hatte mit seinem Pkw Audi den Stau übersehen und war auf einen Pkw VW eines 57-jährigen deutschen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw VW in den ...

