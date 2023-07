Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ein Wohnanhänger auf Abwegen auf der A4

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Magdala (ots)

Nicht schlecht schaute ein Fahrzeugführer als sich sein Wohnanhänger am Samstagnachmittag auf der A4 Richtung Frankfurt selbstständig machte. Zwischen den Anschlussstellen Bucha und Magdala schaukelte sich der Wohnanhänger an dem Pkw Skoda auf. Dem Fahrzeugführer gelang es nicht, den Wohnanhänger wieder unter Kontrolle zu bringen und der Anhänger löste sich. In der Folge rollte dieser in den linken Fahrstreifen, kippte und kam auf dem Dach, auf der Betongleitwand, welche beide Richtungsfahrbahnen teilt, zum Liegen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000,-EUR. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Die Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M. wurde für knapp eine Stunde für die Bergung gesperrt. Es entstand ein drei Kilometer langer Rückstau.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell