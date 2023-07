Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall am Stauende mit sechs verletzten Personen Auf der A4

Apfelstedt (ots)

Bei Auffahrunfall am Stauende wurden am Samstagabend auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Neudietendorf und Wandersleben sechs Personen verletzt. Ein 47-Jähriger aus Eisenach hatte mit seinem Pkw Audi den Stau übersehen und war auf einen Pkw VW eines 57-jährigen deutschen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw VW in den rechten Fahrstreifen geschleudert. Ein 59-jähriger Litauer versuchte mit seinem Motorrad dem Pkw VW auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Kradfahrer aus Litauen schwer. Ebenfalls wurde die Beifahrerin des Pkw VW schwer verletzt. Der Fahrer des Pkw Audi sowie seine 36-jährige Beifahrerin und die beiden Kinder (4/männlich, 6/weiblich) wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000,-EUR.

Nebst mehreren Rettungswagen und Feuerwehren kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Richtungsfahrbahn Frankfurt war für ca. anderthalb Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein sechs Kilometer langer Rückstau.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell