Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall unter Einfluss von Alkohol und Drogen, drei verletzte Personen

Nordhausen (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Großwechsungen und Nordhausen kam es auf der BAB38 in der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 00:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 45-jähriger aus dem Eichsfeld fuhr mit einem Pkw Opel auf einen Pkw VW einer Familie aus Wittmund auf. Durch den Aufprall wurden die beiden im Pkw VW befindlichen Kinder (1/männlich, 2/weiblich) sowie die 39-jährige Beifahrerin leicht verletzt und zur Überwachung in ein Klinikum eingeliefert. Der 40-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000,-EUR.

Bei dem 45-jährigen Fahrer des Opel konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,65 Promille. Damit noch nicht genug, stand er zusätzlich unter dem Einfluss von Opiaten und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Somit wurde mit ihm Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

