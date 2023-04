Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: In Delmenhorst entwendeter Pkw-Toyota in Hude festgestellt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 05. April 2023, zeigte ein 57-jähriger Delmenhorster den Diebstahl seines Pkw-Toyota, Modell RAV 4 in der Farbe anthrazit, an.

Der Pkw wurde im Zeitraum von Dienstag, 04. April 2023, ca. 23:30 Uhr bis Mittwoch, 05. April 2023, ca. 07:00 Uhr, von einem Parkplatz in der Huntestraße in Delmenhorst durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Anhand einer App konnte der 57-Jährige nachvollziehen, dass der Pkw in der Vielstedter Straße in Hude abgestellt wurde. Der entwendete Pkw konnte auf dem Parkplatz letztlich durch Beamte der Polizeistation Hude festgestellt werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Delmenhorst nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell