POL-KLE: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person/ 83 Jähriger prallt gegen Mauer

Emmerich am Rhein (ots) - In der Nacht zu Freitag 02.12.22 brach ein unbekannter Täter durch Einschlagen eines Fensters in eine Gaststätte an der Rheinpromenade ein. Der Tatzeitraum kann auf 03:40 Uhr bis 03:50 Uhr eingegrenzt werden. Der Täter öffnete im Gastraum gewaltsam zwei Spielautomaten und entnahm das enthaltende Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen ...

