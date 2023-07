Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Brennendes Fahrzeug und mehrere hundert Meter Ölspur auf der A38

Großwechsungen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr erreichten die Autobahnpolizei mehrere Meldungen zu einem brennenden Fahrzeug auf der A38 Richtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Großwechsungen. Die schnell herbeigeeilten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug an der Anschlussstelle Großwechsungen feststellen. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde das Fahrzeug umgehend gelöscht. Vorausgegangen war ein Auffahrunfall des 33-jährigen polnischen Fahrzeugführers auf einen Lkw. Der Fahrer konnte seinen Pkw Opel nach dem Unfall noch unverletzt verlassen, bevor dieser in Vollbrand stand. Der Fahrer des niederländischen Lkw blieb ebenfalls unverletzt. Weiterhin kam es aufgrund des Unfalls zu einer ca. 200 m langen Ölspur. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000,- EUR

Für die Bergungs-, Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die A38 in Fahrtrichtung Leipzig für vier Stunden voll gesperrt. Es kam dabei ausschließlich zu geringen Stauerscheinungen.

