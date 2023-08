Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Umgestürzter Sattelzug blockiert A 4 bei Eisenach in Ri. Frnakfurt a.M. *Korrektur

Schleifreisen (ots)

Am heutigen Tag gingen gegen 07:40 Uhr zahlreiche Notrufe bei der Polizei über einen umgestürzten Sattelzug auf der A 4 Ri. Frankfurt a.M. zwischen den Anschlussstellen Eisenach/Ost und Eisenach/West ein. Diese Ausgangsmeldungen wurden zwischenzeitlich bestätigt und der Sattelzug liegt über alle drei Fahrspuren auf der Seite und die Richtungsfahrbahn ist auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der Tank der Sattelzugmaschine wurde aufgerissen und der Diesel ergoss sich über die gesamte Fahrbahn bis in den angrenzenden Böschungsgraben. Es bildete sich bereits ein 3 km langer Rückstau. Der 49-jährige polnische Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen ist ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 200.000,- Euro entstanden. Der Sattelzug ist mit Möbeln beladen. Der Verkehr wird seit 09:00 Uhr an der Anschlussstelle Eisenach/Ost ab- und umgeleitet. Von hier sollen die Verkehrsteilnehmer der ausgeschilderten U 46 bis zur Anschlussstelle Eisenach/West folgen. Hier kann wieder auf die Autobahn aufgefahren werden. Die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden sich über mehrere Stunden hinziehen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell