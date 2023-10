Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231016-1: Polizisten nehmen mutmaßlichen Einbrecher fest - Zeugensuche

Bedburg (ots)

Polizeifahndung nach einem Komplizen

Polizisten haben am Sonntagnachmittag (15. Oktober) einen mutmaßlichen Einbrecher (23) in Bedburg festgenommen. Er soll versucht haben mit einem bislang unbekannten Komplizen in ein Pfandlager eines Verbrauchermarkts einzubrechen. Zudem soll der Festgenommene mit einem Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen unter Einfluss von Drogen und ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren sein. Der Flüchtige sei zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen. Zudem habe er alkoholisiert gewirkt und soll getorkelt sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 16.30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er zwei Männer am Tor eines Pfandlagers an der Bahnstraße beobachtete. In seiner Freizeit hatte der Polizeibeamte die Täter dabei gesehen, wie sie an dem Stahltor rissen, um auf das Gelände des Verbrauchermarkts zu gelangen. Als sie den Zeugen bemerkten, seien sie in Richtung Bahnhof davon gelaufen.

Im Bereich der Adolf-Silverberg-Straße stoppten Polizisten einen Mann, auf den die Zeugenbeschreibung passte. Da sich bei der Kontrolle des Mannes der Tatverdacht derart erhärtete, nahmen die Beamten den nunmehr Beschuldigten vorläufig fest. Bei der Kontrolle des Verdächtigen gab der 23-Jährige außerdem an Cannabis konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm auf Anordnung eine Blutprobe. Zudem stellten die Polizisten das Mobiltelefon, die Handschuhe und die Schuhe sowie den Roller des Beschuldigten sicher. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 21 dauern an. (sc)

