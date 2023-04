Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Innenstadt: Streit artet in Handgreiflichkeit aus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 21.30 Uhr im Quadrat S 5 zu einer Körperverletzung, bei der eine 28jährige Frau von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Die Frau und der Mann waren zuvor aufgrund des Hundes der Frau, in Streit geraten. Der Mann fühlte sich von der Größe des Hundes eingeschüchtert, fürchtete auch um seinen eigenen Hund und schlug der Frau deshalb ins Gesicht. Als die Frau den Mann festhalten wollte, um die Polizei zu rufen, riss sich dieser los und verschwand in unbekannte Richtung. Die Frau verletzte sich hierbei leicht an der Hand.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu dem Mann oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter Tel.: 0621-12580, zu melden.

