Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall, Fahrbahnsperrung aufgehoben - PM Nr. 2

St. Leon-Rot (ots)

Die Sperrung auf der Wieslocher Straße (L628) zwischen der B3 und der L 546 ist aufgehoben. Eine Skodafahrerin befuhr die L 628 in Richtung St. Leon-Rot. Ein entgegenkommender Audifahrer beabsichtigte, in die Straße "In den unteren Wald" abzubiegen, übersah hierbei jedoch die Skodafahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Audifahrer leicht, die Skodafahrerin schwer verletzt. Die beiden verletzten Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die L 628 komplett gesperrt werden. Die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidium Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell