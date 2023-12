Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Vergessenes Essen auf dem Herd verursacht Feuerwehreinsatz in der Dekan-Hornung-Straße

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen und in der Folge eine starke Rauchentwicklung hat am Mittwochmittag zu einem Einsatz der Geisinger Feuerwehr an einem Mehrfamilienhaus in der Dekan-Hornung-Straße geführt. Gegen 12 Uhr meldeten Bewohner des Hauses über Notruf, dass in dem Gebäude Rauchmelder ausgelöst haben. Die mit drei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften anrückende Feuerwehr konnte die Ursache schnell lokalisieren. Ein 35-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte sich Essen zubereitet und dies schließlich auf dem eingeschalteten Herd der Küche seiner Wohnung vergessen. Das angebrannte Essen führte zu einer starken Rauchentwicklung, die sich auch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ausbreitete. Nach dem Beseitigen des Kochtopfes vom Herd und dem Durchlüften der Wohnung sowie des Treppenhauses konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Ein hinzugerufener Arzt kümmerte sich vorsorglich um den 35-jährigen Wohnungsinhaber, da dieser eine geringe Menge Rauchgas eingeatmet hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell