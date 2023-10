Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Promillefahrt + Taschendiebe unterwegs + Unfall auf der K92 Unfallfahrer gesucht + unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs + Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Promillefahrt

Mit mehreren Anzeigen muss nun eine 19-jährige aus Schwalmstadt rechnen. Stadtallendorfer Polizisten kontrollierten die Hyundai-Fahrerin in der vergangenen Nacht (06.10.2023) gegen 02:20 Uhr in der Niederrheinischen Straße. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 19-Jährige offenbar Kennzeichen an dem Pkw angebracht hatte, die dafür nicht ausgegeben waren. Zudem stellten sie Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Ein Atemalkoholtest bei Fahrerin brachte es auf rund ein Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache, die sie nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Sie muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt, Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Marburg- KTM Citybike gestohlen

Ein schwarz/grünes KTM stahlen Unbekannte zwischen dem 16.09.2023 und dem 05.10.2023 aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Wettergasse. Dort hatte es der Besitzer mit einem Faltschloss angekettet. Das gestohlene Citybike Avenza Cr hat einen Wert von rund 840 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Dautphetal- Taschendiebe unterwegs

Dreiste Diebe haben im Tedi-Markt in der Gladenbacher Straße einen Senior bestohlen. Dieser war gestern (05.10.2023) gegen 16:15 Uhr im Einkaufsmarkt. Als er an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er das Fehlen seines Portemonnaies. Offenbar hatten Unbekannte die Geldbörse unbemerkt aus der hinteren Hosentasche des 86-Jährigen gezogen und waren damit geflüchtet. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in der Geldbörse. Der Schaden wird mit 350 Euro beziffert. Wem sind gestern Nachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gladenbacher Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Dieben geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach- VW zerkratzt

Tiefe Kratzer trieben Unbekannte am Donnerstag (05.10.2023) in den Lack eines schwarzen VWs. Dieser stand im Zeitraum zwischen 11:25 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Schwimmbad-Parkplatz in der Ferdinand-Köhler-Straße. In dieser Zeit zerkratzten die Unbekannten die Beifahrertür und den rechten Kotflügel des Eos. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Gladenbach unter Telefonnummer 06462/91681310.

Stadtallendorf: Unfall auf der K92 / Unfallfahrer gesucht

Am Mittwochnachmittag (04.10.2023), gegen 15:10 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit seiner Yamaha auf der K 92 von der Waldstraße kommend in Richtung Müllerwegstannen. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung ein grau-brauner Mercedes SUV. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung zur Warthestraße, führte der Benz-Fahrer offenbar grundlos eine Vollbremsung durch. Der aus Stadtallendorf stammende 16-Jährige leitete eine Gefahrenvollbremsung ein und stürzte in der Folge zu Boden. Er verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die 125-er Yamaha wurde durch den Sturz beschädigt. Der Schaden mit 1.500 Euro beziffert. Derzeit ist nicht bekannt, ob der Fahrer des grau-braunen SUV den Sturz mitbekommen hat, er setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Fahrer des Benz, sowie zu dem Daimler selbst. Zeugen werden gebeten, die Stadtallendorfer Polizei unter Telefonnummer 06428/93050 zu kontaktieren.

Kirchhain- unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Unter Drogeneinfluss stellte sich ein 23-Jähriger auf seinen E-Scooter und fuhr los. Um 15:30 Uhr fiel der Fahrer gestern Nachmittag (05.10.2023) auf und Polizisten kontrollierten ihn in der Straße "Am Bahnhof". Ein Drogentest wies den Konsum von THC nach. Außerdem hatte der junge Mann aus dem Ebsdorfergrund einen Joint einstecken, sowie ein verbotenes Einhandmesser. Der Fahrer musste mit zur Polizeiwache, wo ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Der Joint, sowie das Messer stellten die Ordnungshüter sicher. Auf den 23-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen des Drogenbesitzes, Fahren unter Drogeneinfluss und einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

Dautphetal-Dautphe: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Am Montagabend (02.10.2023) lieferte sich ein 21-Jähriger eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Dautphe. Die Beamten stellten den jungen Mann, nachdem dieser seinen VW verkehrsbedingt kurz anhielt. Glücklicherweise kam es während seiner Flucht zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Das war geschehen:

Gegen 22:45 Uhr beabsichtigten die Ordnungshüter eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer eines roten VW Fox durchzuführen, der die Gladenbacher Straße in Richtung Hauptstraße fuhr. Die Polizisten folgten dem VW und gaben mehrere Anhaltesignale, die der Fahrzeugführer jedoch missachtete. Stattdessen beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich. In einer anschließenden Verfolgungsfahrt die sich zunächst aus Dautphe hinaus über die K39, weiter über einen Feldweg zurück nach Dautphe zog, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen.

In der Straße "Am Berg" musste er seinen VW kurzzeitig stoppen. Die Beamten versperrten ihm mit dem Funkwagen den Weg. Der 21-Jährige fuhr gegen den Streifenwagen der Beamten und verletzte hierbei einen Polizisten leicht, der gerade dabei den Funkwagen zu verlassen. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnten sie den Fahrer letztendlich zum Aufgeben bewegen. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Der 21-Jährige, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, musste mit zur Biedenkopfer Polizeiwache. Dort folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Er muss nun mit mehreren Anzeigen, unter anderem wegen Widerstands und des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. Durch den Zusammenstoß mit dem Funkwagen entstand ein Gesamtschaden von 2.150 Euro.

