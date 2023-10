Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Beleidigungen auf dem Sportplatz + Gusseiserne Symbole der NS-Zeit gefunden + Autos und Fensterscheiben beschädigt + Zeugensuche nach Körperverletzung

Marburg-Biedenkopf

Bad Endbach-Günterod: Beleidigungen auf dem Sportplatz

Offenbar wechselseitige Beleidigungen sprachen die Zuschauer zweier gegnerischer Fußballmannschaften während eines Spiels am Sonntagnachmittag (01.10.2023) auf dem Günteroder Sportplatz aus. Unter anderem fielen Beleidigungen wie "Dreckstürke", weshalb der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise:

- Wer war bei dem Spiel zugegen und hat die Beleidigungen mitbekommen?

- Wer kann Hinweise zu den Personen geben, die die Beleidigungen aussprachen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Gusseiserne Symbole der NS-Zeit gefunden

Kinder haben gestern Nachmittag (04.10.2023) in einem Grünstreifen an der Marburger Straße zwei Symbolträger der NS-Zeit gefunden und diese der Polizei übergeben. Die beiden etwa 20 cm x 15 cm großen, gusseisernen Symbolträger zeigen einen Reichsadler mit Hakenkreuzemblem darunter. Aufgrund der Verwitterung und des Rosts an den Symbolen geht die Polizei bereits von einer längeren Liegezeit aus. Hinweise zur Herkunft der Symbolträger erbittet der Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Breidenbach- Autos und Fensterscheiben beschädigt

Im Gartenweg ließ in der Sonntagnacht (01.10.2023) ein 19-Jähriger seine Kräfte an mehreren Autos und zweier Glasscheiben aus. Die Fahrzeuge standen hintereinander am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Bürgerhauses. Mit einem Klappstuhl aus Metall schlug er auf drei Pkws ein und verursachte einen Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. Zudem schlug er offenbar mit einem Regenfallrohr zwei Scheiben an der ehemaligen Brunnen-Apotheke in der Bachstraße ein. Hier wird der Schaden mit 5.500 Euro beziffert. Die alarmierten Beamten der Polizei Biedenkopf trafen den stark alkoholisierten Tatverdächtigen gegen 03:40 Uhr im Gartenweg an. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 2,2 Promille. Auf den 19-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung zu.

Marburg: Zeugensuche nach Körperverletzung

Die Kriminalpolizei Marburg sucht nach einem älteren Herrn, der sich am Donnerstag, 28. September, gegen 0.20 Uhr auf der Louisa-Häuser-Brücke befand und möglicher Weise Zeuge einer Körperverletzung wurde: Zur Tatzeit sprachen drei inzwischen ermittelte Tatverdächtige einen 26-jährigen Marburger an. Offenbar völlig unvermittelt schlugen und bedrohten sie ihn. Der Marburger erlitt leichte Verletzungen, rannte davon und erstattete Anzeige. Für die andauernden Ermittlungen erhoffen sich die Kriminalbeamten Zeugenhinweise, vor allem durch die anfangs erwähnte Person (Telefonnummer 06421/4060).

