POL-MR: Stadtallendorf - Tödlicher Verkehrsunfall

Marburg-Biedenkopf (ots) - Kirchhain: Heuballen in Brand Mehrere Heuballen sind in der vergangenen Nacht (04.10.2023) in der Nähe des Milchhofs in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte gegen 00:50 Uhr aus. Insgesamt standen rund 30 Ballen im Feuer. Diese wurden auf ein angrenzendes Feld gehoben und teilweise ...

mehr