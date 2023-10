Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Heuballen in Brand + Unfallflucht am Pilgrimstein + Roller gegen Fahrrad + Knallkörper gezündet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: Heuballen in Brand

Mehrere Heuballen sind in der vergangenen Nacht (04.10.2023) in der Nähe des Milchhofs in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte gegen 00:50 Uhr aus. Insgesamt standen rund 30 Ballen im Feuer. Diese wurden auf ein angrenzendes Feld gehoben und teilweise gelöscht. Den Rest ließen die Florianer kontrolliert abbrennen. Während der Löscharbeiten entstand eine erhebliche Rauchentwicklung, wodurch die Sicht auf der angrenzenden Landesstraße zeitweise beeinträchtigt war. Während dieser Zeit sicherte eine Polizeistreife den Teil der Landesstraße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.200 Euro. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Heuballen höchstwahrscheinlich selbst entzündeten.

Marburg- Unfallflucht am Pilgrimstein

Offenbar beim Öffnen der Tür eines geparkten Pkws stieß diese gegen die Beifahrertür eines im Parkhaus Oberstadt abgestellten roten Opel Corsa und verursachte einen rund 200 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern flüchtete der Verursacher. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben, welches am Montag (02.10.2023) zwischen 12:45 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkdeck Nr. 4 am Pilgrimstein stand, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Ebsdorfergrund-Heskem: Roller gegen Fahrrad

Zu einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Moischt und Heskem kam es am Montagnachmittag (02.10.2023) gegen 14:55 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhren eine 58-jährige Radfahrerin und ein 68-jährger Roller-Fahrer auf dem Weg in Richtung Heskem. Die Bikerin wollte nach links in einen Feldweg einbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Der hinter ihr fahrenden 68-Jährige bemerkte dies zu spät und versuchte offensichtlich noch die Radfahrerin zu überholen. Hierbei stieß er jedoch gegen das Fahrrad der aus dem Ebsdorfergrund stammenden Radfahrerin. Beide verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am schwarzen Cube Pedelec entstand ein rund 1.000 Euro teurer Schaden, am schwarzen Honda Roller des aus Heuchelheim stammenden Fahrers ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. 1166341

Marburg- Knallkörper gezündet

Einen sogenannten Polenböller zündete gestern Mittag eine 47-Jährige am Waldesrand in der Potzdamer Straße. Der Böller explodierte und verletzte die Frau so schwer an der Hand, dass diese mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik verbracht werden musste. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen.

