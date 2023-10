LPI-NDH: Gefälschte Kennzeichen und Haftbefehl

Sollstedt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Erst-Thälmann-Straße aus einem Mehrfamilienhaus ein Fahrrad entwendet. Noch am Sonntagabend konnte das Diebesgut wieder aufgefunden werden - allerdings nur der Rahmen. Diverse Anbauteile montierte der unbekannte Täter ab und warf die für ihn scheinbar nutzlos erscheinenden Rahmen in die Wipper, welche durch den Ort fließt. Der Rahmen wurde ...

