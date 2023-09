POL-PPRP: Wohnungseinbruchsdiebstahl während Umzugsphase

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 02.09.2023, 17 Uhr bis zum 03.09.2023, 9:15 Uhr, brachen Unbekannte in die Albert-Schweizer-Schule (Georg-Herwegh-Straße) ein. Ob der/die Täter etwas entwenden konnten, ist bislang noch unklar. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.400 Euro geschätzt. Haben Sie am Wochenende verdächtige Personen an der Albert-Schweizer-Schule gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

