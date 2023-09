POL-PPRP: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Sonntag (2.9., 22 Uhr bis 3.9.23, 6 Uhr) brachen Unbekannte in ein Hotel in der Bahnhofstraße ein. Im Hotel brachen sie einen Snackautomaten auf. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Da der Automat abends geleert wurde, dürften der/die Täter nur geringe Beute gemacht haben. Haben Sie etwas in der Bahnhofstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise ...

