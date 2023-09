POL-PPRP: Unter Drogen stehend einen PKW geführt

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) - Am Sonntag, 03.09.2023, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in den frühen Morgenstunden ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien durch die Innenstadt fuhr. Der 24-jährige Radfahrer zeigte sich im Rahmen der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle sichtlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration ...

mehr