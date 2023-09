Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Radfahrer in der Innenstadt

Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

Am Sonntag, 03.09.2023, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in den frühen Morgenstunden ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien durch die Innenstadt fuhr. Der 24-jährige Radfahrer zeigte sich im Rahmen der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle sichtlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,84 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde in der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

