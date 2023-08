POL-MG: Einbruch in Kiosk: 13-, 15- und 16-Jähriger tatverdächtig

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Dienstag, 15. August, gegen 21 Uhr einen 51-Jährien stellen können, den eine Zeugin dabei beobachtete hatte, wie er an der Kreuzung Dahlener Straße / Urftstraße ein E-Bike stahl. Die Zeugin informierte die Polizei, als sie den Mann entdeckte, der an dem Schloss sägte, mit dem das E-Bike an einem Laternenmast befestigt war. Anschließend flüchtete er mit dem Rad in Richtung ...

mehr