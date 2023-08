POL-MG: Dank Zeugin E-Bike-Dieb gestellt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 11. August, 13:30 Uhr und Montag, 14. August, 8 Uhr in eine Halle auf einem Firmengelände an der Trompeterallee eingebrochen. Ob sie dabei etwas entwendet haben, steht derzeit noch nicht fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten die Täter gewaltsam ein Deckenfenster auf einem Flachdach einer Halle und gelangten so in das Gebäude. Die Polizei ...

