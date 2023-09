POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Roonstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (31.08.2023) 22:30 Uhr bis Freitag (01.09.2023) 11:30 Uhr parkte ein Jaguar in der Wegelnburgstraße am Fahrbahnrand. Das Auto wurde vermutlich durch einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer gestreift, der hierdurch einen Sachschaden von etwa 1.000EUR an dem Fahrzeug verursachte. Im Anschluss entfernte sich der Radfahrer jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. ...

