Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstähle in der Gartenstadt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag, den 02.09.2023 auf Sonntag, den 03.09.2023 wurde eine Streife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in der Niederfeldstraße durch Zeugen auf vier Personen aufmerksam gemacht, welche zuvor einen Motorroller entwendet haben sollen.

Die Personengruppe konnte sodann gestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass die 15- bis 20-Jährigen in der Hochfeldstraße das Helmfach eines Rollers aufbrachen sowie einen Roller an einem Sport-Club in der Abteistraße entwendeten. Auch bei einem Roller, mit welchem die Personen zuvor gefahren sind, besteht der Verdacht, dass dieser zuvor entwendet wurde.

Im Laufe des Sonntags wurden der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 noch zwei weitere Diebstähle von Rollern im Stadtteil Gartenstadt gemeldet. Ob auch diese der Gruppe zuzuordnen sind bedarf weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell