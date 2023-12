Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl im ALDI-Markt

Bitburg (ots)

Am Freitag, den 22.12.2023, kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Taschendiebstahl in der Aldi-Filiale in der Güterstraße in Bitburg. Eine der beiden Täterinnen verwickelte die Geschädigte in ein kurzes Gespräch. Zeitgleich nutzte die zweite Täterin diesen Moment der Ablenkung, um sich an der Geschädigten vorbei zu drängeln. Die Täterinnen schafften es, aufgrund der kurzen Unaufmerksamkeit der Geschädigten, den mitgeführten Rucksack zu öffnen und die darin befindliche Geldbörse zu entwenden. Im Anschluss entfernten sich die Täterinnen aus der Filiale. Die Geschädigte merkte erst im Anschluss das Fehlen der Geldbörse. Beide bislang unbekannten Täterinnen sollen etwa 20 Jahre alt und dunkelhaarig gewesen sein. Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder den Täterinnen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

